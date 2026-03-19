東京で19日、ソメイヨシノの開花が発表されるなど、各地で桜が開花しています。福岡はいつになるのでしょうか。 ■森野里奈記者「枝のつぼみは膨らみが大きくなってきていて、中にはピンクに色づいているものもあります。」福岡市中央区にある福岡管区気象台のソメイヨシノの標本木では、3日前よりも膨らみが大きいつぼみが多く見られました。しかし、咲いている桜はまだありませんでした。■福岡管区気象台・橋本真平 観測技術