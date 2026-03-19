東京時間17:34現在 香港ハンセン指数 25500.58（-524.84-2.02%） 中国上海総合指数 4006.55（-56.43-1.39%） 台湾加権指数 33689.68（-658.90-1.92%） 韓国総合株価指数 5763.22（-161.81-2.73%） 豪ＡＳＸ２００指数 8497.79（-142.85-1.65%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74819.38（-1884.75-2.46%） １９日のアジア株は軒並み下落。米国での早期利下げ観測の後退や米国株の下落、