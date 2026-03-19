ユーロ圏１０年債利回り格差仏６９、伊８３ｂｐ再び拡大、リスク回避で ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:14時点）（%） ドイツ2.965 フランス3.657（+69） イタリア3.791（+83） スペイン3.48（+52） オランダ3.118（+15） ギリシャ3.792（+83） ポルトガル3.417（+45） ベルギー3.572（+61） オーストリア3.283（+32） アイル