県産品の輸出拡大を目指して。県と県内企業が３月、アメリカとオーストラリアの現地イベントに参加し、県産品を売り込みました。「おいしい！」「この牛肉はとてもおいしいよ。500グラムくらい買って帰って、全部一人で食べたいね」現地のバイヤーたちをうならせていたのは、信州プレミアム牛肉のステーキ。アメリカ・カリフォルニア州で今月、自然食品やオーガニック製品などを一堂に集めた世界最大級の