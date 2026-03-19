フリーアナウンサーの中川安奈（32）が19日、自身のインスタグラムを更新。妹との2ショットを公開した。中川は妹と映画「ウィキッド 永遠の約束」を観に行ったことを明かし「ちょうどフリーになったばかりの1年前も妹と『ウィキッド ふたりの魔女』を観に行ったよねとしみじみ妹から、1939年の『オズの魔法使』もチェックしておいた方いいとアドバイスをもらって予習していたので、よりいっそう楽しめた気がしましたこれか