日本バレーボール協会が19日、海外出身選手の日本国籍を取得する際に、虚偽の上申書が提出されていた報道を受け、都内で報告会見を行った。バレーボール協会の川合俊一会長（63）は「今回の件で関係者の皆さま、こちらに関しましては大変ご心配をおかけいたしまして、深くお詫び申し上げます」と冒頭で謝罪。上申書については去年6月に第三者委員が検証し、上申書は国に『未提出だった』と結論付け、当時の担当者はけん責処分とな