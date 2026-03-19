仙台地方裁判所＝2020年10月不動産会社など2社に法人税計約1億2千万円を脱税させたとして、法人税法違反などの罪に問われた大阪国税局OBの国井健被告（51）に仙台地裁は19日、懲役1年6月、執行猶予3年、罰金3200万円（求刑懲役1年6月、罰金3500万円）の判決を言い渡した。榊原敬裁判長は判決理由で「犯行態様は複数の脱税スキームを駆使するなど大胆かつ巧妙だ」と指摘。「元国税職員の専門知識や肩書を悪用し、指南役として高