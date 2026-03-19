25年に日本サッカー殿堂入りした元日本代表DFの井原正巳氏（58）が19日、千葉市内でレリーフ贈呈式に出席し、英国遠征に臨む森保ジャパンにエールを送った。31日（日本時間4月1日）のイングランド戦はサッカーの聖地ウェンブリー競技場が舞台。日本代表にとっては実に31年ぶりとなる。前回95年の対戦時にピッチに立ち、聖地で日本人初得点を挙げたのが井原氏だった。日本代表の森保監督から花束を受け取り、「W杯に向けた試金