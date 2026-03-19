宮内庁は19日、天皇陛下に風邪の症状があり、20日に予定していた宮中祭祀への出席を控えられると明らかにした。発熱はないが、せきが出るといい、安静に過ごしている。皇后さまもせきが出ているという。宮内庁によると、天皇ご一家は25〜26日に東日本大震災の復興状況を視察するため、岩手、宮城両県を訪問する予定で、侍医と相談の上、大事を取って宮中祭祀を欠席すると決めた。皇后さまは18日ごろから微熱とせきの症状があ