競泳日本選手権の女子100メートルバタフライ決勝が19日に行われ、池江璃花子選手がトップの57秒49でフィニッシュし優勝しました。池江選手はスタートから積極的な泳ぎを展開。前半の50メートルを26秒台で折り返すと、そのままトップをキープします。最後は少し失速し国際大会派遣標準記録の56秒93には届かなかったものの、1位の57秒49でフィニッシュ。予選から立て直し優勝を飾りました。レース後に池江選手は予選では目標タイムを