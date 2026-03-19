日米首脳会談について、トランプ大統領に対して高市首相自身が言う“したたかな外交”はできるのでしょうか。日程から見ていきます。日本時間午前11時ごろに、ワシントンDC近郊に高市首相は到着しました。そして、日本時間の20日未明に日米首脳会談が控えています。その後、予定されているのが、アメリカ側とのワーキングランチそして、夕食会。さらに翌日には、戦没者やケネディ大統領が眠るアーリントン墓地での献花。そして、帰