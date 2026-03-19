代表を務めていたファンド運営会社などから資金を不正に支出し、この会社などに損害を与えた罪に問われた男の初公判が開かれ、男は無罪を主張しました。ファンド運営会社の元代表、埼玉浩史被告は2018年と翌年、部下と共謀し、架空の業務委託費の名目で外部に4000万円以上を送金し、この会社などに損害を与えた罪に問われています。19日、開かれた初公判で、埼玉被告は「会社に損害を与える目的は全くなかった」と無罪を主張しまし