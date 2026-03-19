3月15日（日）の『有吉クイズ』では、ロケ中にお互いに気になったことなどをスマホにメモし合う人気企画「メモドライブ」の後編が放送された。パーティーの最後におこなわれたプレゼント交換で、あんり（ぼる塾）の新ネタが爆誕…!?【映像】バッテリィズ・エースがあの大投手のモノマネをぼる塾・あんりに指導有吉弘行、あんり、エース（バッテリィズ）、橋本直（銀シャリ）、南條庄助（すゑひろがりず）、町田和樹（エバース）が