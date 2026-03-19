【「宇宙兄弟」46巻】 7月23日 発売 【拡大画像へ】 講談社のマンガ雑誌「モーニング」にて連載中の小山宙哉氏によるマンガ「宇宙兄弟」がラスト3話で完結する。また、最終46巻が7月23日に発売される。 「宇宙兄弟」は幼少時代、宇宙飛行士になると約束を交わした兄・六太と弟・日々人を主人公とした作品。弟は約束どおり宇宙飛行士となったが、兄は会社をクビになり無職に。そんな中