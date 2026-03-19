日本代表の森保一監督は19日、スコットランド代表とイングランド代表との2試合に臨むイギリス遠征メンバーを発表し、初選出のFW塩貝健人(ボルフスブルク)を含めた28人を招集した。試合のベンチ入り枠はW杯と同じ26人。W杯メンバー発表前最後の活動という重要局面で「プラス2人」(森保監督)を交えた選考となった。森保監督はこの日行われたメンバー発表会見で「プラス2人」を選出した理由として、次の3点を列挙した。?ケガ人が