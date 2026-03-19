日本代表DF長友佑都が、AI議事録ソリューションを展開するPlaud(プラウド)社の新CMに起用された。23日よりWEBで公開、28日よりテレビにて順次放映が開始される。プラウド社は2021年にアメリカ・サンフランシスコで設立された議事録ソリューションを展開するテクノロジーカンパニーで、25年7月にはFC東京とオフィシャルパートナー契約を結んでいる。19日に都内でCM発表会が行われ、長友はビデオ出演。新製品のAIボイスレコー