Jリーグは19日、J1の月間表彰を発表した。月間ベストセーブはEASTから鹿島アントラーズのGK早川友基、WESTからセレッソ大阪のDF大畑歩夢が選ばれた。日本代表の早川は第2節・横浜F・マリノスで1点リードの後半39分、ゴール前にこぼれたボールでシュートを放たれるも間合いを詰めながら左手一本のスーパーセーブ。選考委員からは「文字通り、シューターの前に立ちはだかった」「迅速な判断と対応が光った圧巻のプレー」といっ