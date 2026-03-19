第98回選抜高校野球大会（センバツ）が19日、阪神甲子園球場で開幕。初日第3試合は崇徳（広島）対八戸学院光星（青森）で、今大会から導入された指名打者（DH）制に伴う「大谷ルール」が初めて使用され、注目を集めている。 【画像】大谷翔平、侍ジャパンに贈った“豪華差し入れ”に「一流はやる事が違う」藤平尚真が明かし感謝「ありがとうございます」 「大谷ルール」の第一号となったのは、八戸学院光星の