日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月19日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限9227(9213) 9月限 105( 105) TOPIX先物 6月限 10321( 10321) 日経225ミニ 4月限7806(7806) 5月限 396( 39