日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月19日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 19327( 16529) 9月限 8( 8) TOPIX先物 6月限 19590( 18157) 日経225ミニ 4月限 15798(9298) 5月限 132( 13