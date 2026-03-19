イー・ロジット [東証Ｓ] が3月19日大引け後(18:30)に業績修正を発表。26年3月期の最終損益(非連結)を従来予想の3800万円の黒字→2億0300万円の赤字(前期は1億2300万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の最終損益も従来予想の2億3100万円の黒字→1000万円の赤字(前年同期は4000万円の黒字)に減額し、一転して赤字