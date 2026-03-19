松浦市にある電源開発「松浦火力発電所」が、21日から発電量を減らして運転することがわかりました。 軽油の調達に支障があったということです。 21日から発電量を減らして運転するのは、電源開発の「松浦火力発電所」1号機と2号機です。 電源開発によりますと、発電量を調整する時などに使う軽油の調達に支障をきたしたため、2機合わせて最大出力200万キロワットのところを100万キロワットに下げて運転するというこ