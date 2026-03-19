アジア大会まで19日でちょうど半年。大会を盛り上げようと名古屋の市バスにラッピング車両が登場です。 【写真を見る】名古屋の市バスが“アジア大会仕様”に 大会まであと半年 瑞穂区や港区中心に運行 3月20日～10月末まで ことし9月19日から、愛知県や名古屋市などで行われるアジア･アジアパラ大会。大会までちょうど半年となった19日、大会仕様にラッピングされた名古屋の市バス車両がお披露目され、出発式が行われまし