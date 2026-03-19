プロ野球・ヤクルトは19日、恒例となった明治神宮で必勝祈願を行いました。シーズン開幕を目前に控え、明治神宮を参拝したヤクルトの選手たち。おはらいを受け、絵馬にそれぞれの誓いや抱負を記しました。池山隆寛監督が絵馬に記したのは『優勝』という二文字。池山監督は「負けても、ただでは負けない。最後まで諦めないというところも頑張って。私の新しい監督姿を見ていただきたい」と、これまでの明るさも忘れず突き進んでいき