霧島（左）が上手投げで豊昇龍を破る＝エディオンアリーナ大阪大相撲春場所12日目（19日・エディオンアリーナ大阪）関脇霧島が横綱豊昇龍を上手投げで破り、1敗で単独首位を守った。1差で追う平幕琴勝峰は義ノ富士をはたき込んで10勝2敗とした。豊昇龍は豪ノ山とともに3敗に後退した。大関陣は琴桜が豪ノ山を押し出して勝ち越したが、安青錦は大栄翔に突き倒されて7敗となった。関脇高安は6敗目を喫した。十両は出羽ノ龍が単