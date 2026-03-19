静岡市の清水港に停泊する地球深部探査船「ちきゅう」＝19日午後石油資源開発は19日、北海道沖の天然ガス埋蔵量を確かめる試掘調査に向かう地球深部探査船「ちきゅう」の船内を、静岡市の清水港で報道陣に公開した。20日に出航する。5月下旬までの調査などを経て、国産資源として商業生産ができるかどうか検討する。北海道の日高地域の沖合約50キロメートル、水深約1070メートル地点の海底にドリルパイプを下ろし、海底からさ