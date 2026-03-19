2月に大阪市の繁華街・道頓堀で17歳の少年3人が殺傷された事件で、大阪地検は19日、殺人などの容疑で逮捕された無職岩崎龍我容疑者（21）＝同市＝の鑑定留置を始めたと明らかにした。6月22日までで、刑事責任能力の有無を調べる。逮捕容疑は、2月14日午後11時45分ごろ、大阪市中央区心斎橋筋2丁目のビル1階エントランスで、会社員鎌田隆之亮さん＝奈良県田原本町＝の胸などをナイフのようなもので数回刺し殺害。また鎌田さんの