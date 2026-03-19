「ザ・ドリフターズ」のメンバー、仲本工事さん（２０２２年死去）の内縁の妻で歌手の三代純歌さん（５８）が、「週刊新潮」の記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の新潮社に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁（中野琢郎裁判長）は１９日、同社に１１０万円の支払いを命じた。判決によると、同誌は２０２２〜２３年の記事で、三代さんについて、明らかにうそとわかる話を平然としているとして「モンスター妻」などと