StrayKids（ストレイキッズ）が、デビュー8年となる25日に新曲を発表する。デジタルシングル「星、光（STAY）」をリリースする。タイトルに含まれたSTAY（ステイ）は、公式ファン名。8年間をともに歩み続けてくれたファンへの感謝のメッセージが込められたアルバムとなる。公式SNSに18日、オンラインカバー画像を公開した。韓国メディアのスポTVニュースは19日「カバーは、グループの公式応援棒・羅針棒（ナチムボン）を星光の道