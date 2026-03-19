仏女優ソフィー・マルソー（59）が19日、東京・セルリアンタワー能楽堂で開催された、第33回「フランス映画祭」フォトコールおよびオープニングセレモニーに出席した。同イベントは今年、横浜から会場を東京・渋谷へと会場を移しての開催となった。ソフィーは映画「LOL2.0」の出演者としてタイス・アレッサンドラン（27）、リサ・アズエロス監督と3人でフォトコールに、休憩後の参加予定だった。主催者が休憩を告げると、席を立つ