先日中日ドラゴンズの90周年記念事業広報アンバサダーに就任した山口一郎（サカナクション）が、「新宝島 (Dragons Mix)」を球団創設90周年記念曲『ドラゴンズ90周年記念ソング』として制作・完成したことが発表された。今回の「新宝島 (Dragons Mix)」は山口が運営するプロジェクトNFに所属するミュージシャン・青山翔太郎と共に制作。選手や観客が盛り上がることを意識したサカナクションとしては異例ともいえるスタジアム仕様の