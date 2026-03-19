3月19日までに、モデルでタレントのローラが自身のInstagramを更新。私服姿を披露したが、そのセレブぶりが話題となっている。ローラは、《デニムと黒と日本家屋》と題した投稿をポスト。《今日は、久しぶりのしふく♪》と綴り、華やかな出で立ちを披露した。「添えられた動画では、ローラさんが黒のブラ姿で佇む姿から始まり、私服に着替える様子が撮影されています。黒のボディースーツやピアス、デニムを次々と着用し、最後