3月17日、不同意性交などの罪に問われている元ジャングルポケット・斉藤慎二被告の第2回公判が、東京地裁で開かれた。「事件が起きたのは2024年7月30日、新宿区内に停車していたロケバスの車内です。斉藤被告はその日、初対面の女性に性的暴行を加えたとされています。公判では被害女性とその母親も参加し、当日の様子を詳細に証言しました。斉藤被告は『肌がきれいだね』と女性に声をかけたあと、頬をつかんでキスするなどし