1リットルあたり190円を超え、史上最高値を更新したガソリンの小売価格。一方で、石川県内では大幅値下げを予告する業者も現れました。気になるガソリンの価格、今後の動向は？車の利用者は：「ちょっと、どうしてもガソリンを入れないということで、早く下がってくれればうれしいですね」混乱する中東情勢をうけ、高騰するガソリン価格。1リットルあたりの小売り価格を170円程度に抑えようと、政府は19日から補助金の支給を開始し