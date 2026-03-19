40年以上に渡って石川県の小松市民に親しまれてきた移動図書館が今月末でその幕を閉じます。19日、小松市内の小学校でお別れのセレモニーが行われました。図書館から離れた場所に住む人に本を届けるため、1985年に運行が始まった移動図書館「みどり号」。2代目となる現在の車両は、四半世紀にわたって小松市内の小学校などを巡回してきましたが、老朽化に加え、ネットの普及などで貸し出しする本の数が減ったことなどから、