三山凌輝、花乃まりあが出演するミュージカル『愛の不時着』が、7月12日〜26日に東京・THEATER MILANO-Za、7月31日〜8月2日に大阪・東京建物Brillia HALL箕面にて上演されることが決定した。【写真】『愛の不時着』脚本家が破綻寸前の夫婦を描くNetflix『涙の女王』韓国のtvNで2019年から2020年に放送されたドラマ『愛の不時着』は、Netflixで世界190ヵ国に配信され、日本で第4次韓流ブームを巻き起こした大ヒット作。アジア最