本年劇場公開が発表されているアニメ映画『魔法使いの夜』について、続報が3月21日18時に解禁されることが明かされた。【写真】『魔法使いの夜』ビジュアルも公開本作は、ゲームブランド・TYPE-MOONが開発・販売したビジュアルノベルゲーム『魔法使いの夜』を、アニメーション制作会社・ufotableが劇場アニメーション化。原作ゲームは、シナリオを『空の境界』「Fate」シリーズの生みの親である奈須きのこ、グラフィックを長