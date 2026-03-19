Dragon Ash × Age Factoryによる一夜限りのスペシャルライブ＜M bit Live #6＞より厳選されたライブ映像が、M bit ProjectのYouTube公式チャンネルにて本日19日より配信されている。3月28日（土）23:59までの期間限定公開で、誰でも無料で視聴することが可能だ。◆ライブ写真＜M bit Live #6Dragon Ash × Age Factory＞は、3月2日に恵比寿LIQUIDROOMで開催された。M bit Liveは「生きていく 好きな曲がふえていく」をスローガ