昨年3月でNHKを退局、現在はフリーの中川安奈アナウンサーが19日までにInstagramを更新。すっぴん姿を披露した。【写真】元NHK女子アナ・中川安奈、すっぴん姿「スタイル抜群」グラビア姿も（9枚）普段から自身のオフショットなど美しいスタイルが際立つ姿などを投稿し、注目を集めている中川。昨年8月25日発売の『週刊プレイボーイ』No.36（集英社）ではグラビアを披露、初のデジタル写真集『慈愛の人』も発売した。そん