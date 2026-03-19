手のかかる白髪染めに疲れてしまったら、明るいカラーで自然に白髪を馴染ませてぼかす方法を試してみて。ハイライトの陰影によって立体感が生まれ、簡単におしゃれ見えを狙えます。今回は、トレンドが続くボブヘアと組み合わせた、40・50代にぴったりな「ハイライトボブ」をご紹介します。 白髪を馴染ませながら立体的に仕上がる 立体感のある仕上がりがおしゃれなハイライトボブ。明るいハイライトが白髪を自然に馴