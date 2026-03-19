モーニング娘。元メンバーでタレントの辻希美の夫で俳優の杉浦太陽が19日、自身のInstagramを更新し、長男の中学校の卒業式に出席したことを報告した。【写真】長男の卒業式に夫婦でかけつけた辻希美＆杉浦太陽※「杉浦太陽」Instagram杉浦は「長男・セイアの中学校の卒業式でした」と報告。「幼い頃から知ってる子も多いので、 とにかく、涙が溢れました」「セイアからの手紙ももらって 卒業生たちの歌にも感動して…」と、