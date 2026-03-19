北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が、ニューシングル「ULTRA」（4月22日発売）のアートワーク、収録曲、特設サイトを公開した。新アーティスト写真は、青空の中でピンクと白の衣装をまとった北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が佇む爽やかなビジュアルとなっている。ジャケット写真はいずれの形態も、青空の中で微笑む少女が映し出されており、タイトルとアーティスト名は手書き風の文字で描かれている。▲「ULTRA」初回生産限定盤Aジ