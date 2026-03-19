lynch.が4月22日にリリースする『lynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT「ALL THIS WE’LL GIVE YOU」25.12.28 TOKYO GARDEN THEATER』LIVE Blu-rayのダイジェストトレーラーを公開した。本公演は1年にわたるlynch.の結成20周年プロジェクトを締めくくるライブとして2025年12月28日に東京ガーデンシアターにて開催。トレーラーでは公演のハイライトシーンがダイジェストで紹介されており、メンバーのダイナミックなパフォーマンス