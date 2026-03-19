米人気歌手のマドンナが、エミー賞受賞のApple TVシリーズ『ザ・スタジオ』で、およそ20年ぶりに演技に復帰することが分かった。【写真】67歳マドンナ、約42年ぶりに“ライク・ア・ヴァージン”のブライダル姿を再現Entertainment Weeklyによると、マドンナが現地時間3月17日、インスタグラムストーリーズに「The Italian Job」とキャプションを添えて、水上タクシーの中で脚本を読む写真を公開。撮影のためにイタリア・ヴェネ