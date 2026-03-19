音楽市場の多様化が進む中、ボーイズグループの誕生プロセスにも新しいアプローチが求められている。そうした状況の中でBUZZが立ち上げたのが、アーティスト育成プロジェクト「PROJECT B」だ。BUZZは、日本一の店舗数を誇るレンタルスタジオを展開する企業として知られている。今回始動したPROJECT Bでは、スタジオに加え、ライブハウス、レコーディングルーム、撮影スタジオ、トレーニング施設など、アーティスト活動を支える環境