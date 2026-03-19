インスタグラム更新スピードスケートの世界選手権を最後に、現役を引退した高木美帆（TOKIOインカラミ）がSNSを更新。超高級品を身に着けた貴重なオフショットを公開している。7日（日本時間8日）にオランダで行われた世界選手権で有終の美を飾った高木。引退レースから10日が経った18日、インスタグラムに「一息とドライブ。」と綴り、ハンドルを握るオフショットを公開した。キャップとサングラスをつけた高木の左腕に巻か