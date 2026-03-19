国内女子プロゴルフツアー４勝を挙げ、２４年から米ツアーを主戦場とする吉田優利（エプソン）がスポーツ報知の単独インタビューに応じた。出場２５戦でトップ１０入り１回だった昨季を「無味無臭な１年」と振り返り、初優勝を目指す今季へ「課題を近道せずに１つずつクリアすること」と抱負。１９日開幕のフォーティネット・ファウンダーズカップ（カリフォルニア州・シャロンハイツＧ＆ＣＣ）で今季の米本土初戦に臨む。（取材