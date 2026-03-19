タレントの稲村亜美が18日、自身のインスタグラムを更新。米国で行われたWBCを現地で観戦した感想を記した。 【写真】スタイル際立つ白タンクトップと笑顔がまぶしいです 「WBCのためにきたマイアミでしたが本当にきてよかったです」と投稿。元ソフトボール日本代表の長粼望未、お笑いコンビ・ロッチの中岡創一、タレント・出川哲朗、ずんの飯岡和樹と5人で楽しんでいる様子や、スタイル際立つ白のタンクトップ