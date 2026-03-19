香川県庁 香川県の8市9町に19日、2025年度の特別交付税が国から交付されました。 特別交付税は、普通交付税で捕捉（カバー）できなかった特別な財政需要に対して国が交付するものです。12月と3月の2回に分けて交付されます。 香川県によりますと、8市9町の特別交付税の総額は102億7717万円で、前の年度と比べて2億8570万円、2.9％増えました。最も交付額が多いのは高松市で、16億9451万円です。8市9町のうち