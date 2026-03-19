オーストラリアは国内で2連戦を行うオーストラリアサッカー連盟は3月19日、国内で行われる2連戦に向けた代表メンバー26人を発表した。トニー・ポポヴィッチ監督が率いるオーストラリア代表は、27日にカメルーン代表、31日にキュラソー代表と親善試合を行う。今回のメンバーには、Jリーグからアルビレックス新潟に所属するDFジェイソン・ゲリアが唯一選出された。初招集は2人で、192センチの大型DFルーカス・ヘリントン（コロ